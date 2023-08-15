Муратоглу: не думаю, что у Алькараса есть преимущество перед Джоковичем

Французский тренер, работавший с Симоной Халеп и сёстрами Уильямс, Патрик Муратоглу поделился мнением о противостоянии первой ракетки мира из Испании Карлоса Алькараса и второй ракетки мира из Сербии Новака Джоковича.
«Не думаю, что у Карлоса есть преимущество перед Новаком. Они довольно близки по уровню. Новак может играть намного лучше, чем в финале Уимблдона. Мне кажется, он просто нервничал.
Кажется, что быть безоговорочным фаворитом всё время и играть ради истории было для Джоковича бременем. Так что теперь, когда Алькарас тоже является фаворитом, Новак будет чувствовать себя более свободно, когда сыграет с ним в следующий раз.
Помешает ли Алькарас Джоковичу выиграть ещё один турнир «Большого шлема»? Я так не думаю. Возьмёт ли Алькарас что-то, а что-то Новак? Думаю, да», — приводит слова Муратоглу издание Tennis Majors.
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