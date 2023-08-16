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Гаэль Монфис в трёх сетах обыграл Кэмерона Норри

Гаэль Монфис в трёх сетах обыграл Кэмерона Норри
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На третьем корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер» в Цинциннати завершился матч 1-го круга турнира категории Masters между 13-м сеяным британцем Кэмероном Норри и французом Гаэлем Монфисом. Монфис одержал победу со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили по пять двойных ошибок. Из 167 очков в розыгрыше по ходу матча Монфис выиграл 88, а его соперник –79. Норри реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, а француз – пять из 11.

Во втором круге Монфис сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором и американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Француз в данный момент занимает 211-е местов рейтинге ATP. За карьеру он трижды выходил в финал «Мастерсов», но во всех случаях уступал в решающем поединке.

Цинциннати (м). 1-й круг
15 августа 2023, вторник. 22:15 МСК
Кэмерон Норри
15
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Гаэль Монфис
211
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
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