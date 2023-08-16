Гаэль Монфис в трёх сетах обыграл Кэмерона Норри

На третьем корте стадиона «Линднер Фэмили Теннис Сентер» в Цинциннати завершился матч 1-го круга турнира категории Masters между 13-м сеяным британцем Кэмероном Норри и французом Гаэлем Монфисом. Монфис одержал победу со счётом 3:6, 6:4, 6:3. Матч продолжался 2 часа 10 минут.
Оба теннисиста сделали по три эйса и допустили по пять двойных ошибок. Из 167 очков в розыгрыше по ходу матча Монфис выиграл 88, а его соперник –79. Норри реализовал четыре из шести брейк-пойнтов, а француз – пять из 11.
Во втором круге Монфис сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором и американцем Джеффри-Джоном Вулфом. Француз в данный момент занимает 211-е местов рейтинге ATP. За карьеру он трижды выходил в финал «Мастерсов», но во всех случаях уступал в решающем поединке.
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
- 16 августа 2023
-
03:01
-
01:03
-
00:36
-
00:30
- 15 августа 2023
-
23:58
-
23:42
-
22:52
-
22:01
-
21:53
-
21:14
-
20:34
-
20:15
-
19:58
-
19:38
-
19:16
-
18:06
-
17:40
-
17:32
-
16:54
-
16:32
-
16:09
-
15:36
-
15:16
-
15:10
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:00
-
13:18
-
11:48
-
10:33
-
10:00
-
09:00
-
06:56
-
06:11