Кис не смогла обыграть Мертенс на старте турнира в Цинциннати

Американская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла 29-ю ракетку мира бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс (6:3, 3:6, 6:3) и продолжила участие в турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч продолжался 2 часа и шесть минут. Мертенс выполнила пять эйсов и допустила девять двойных ошибок, у Кис нет подач навылет и четыре двойные ошибки. У бельгийской теннисистки был выше процент первой подачи (74% против 54%). Мэдисон не сумела реализовать два из семи брейк-пойнтов, Элисе реализовала 6 из 12.

Во втором круге Мертенс встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой. Чешка в своём матче обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:2.