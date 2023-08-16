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Кис не смогла обыграть Мертенс на старте турнира в Цинциннати

Кис не смогла обыграть Мертенс на старте турнира в Цинциннати
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Американская теннисистка Людмила Самсонова (15-я ракетка мира) в трёх сетах переиграла 29-ю ракетку мира бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс (6:3, 3:6, 6:3) и продолжила участие в турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США).

Матч продолжался 2 часа и шесть минут. Мертенс выполнила пять эйсов и допустила девять двойных ошибок, у Кис нет подач навылет и четыре двойные ошибки. У бельгийской теннисистки был выше процент первой подачи (74% против 54%). Мэдисон не сумела реализовать два из семи брейк-пойнтов, Элисе реализовала 6 из 12.

Во втором круге Мертенс встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой. Чешка в своём матче обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 6:2, 6:2.

Цинциннати (ж). 1-й круг
16 августа 2023, среда. 05:50 МСК
Мэдисон Кис
15
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Элисе Мертенс
29
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Комментарии
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