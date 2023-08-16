Шевченко вошёл в основу турнира в Уинстон-Сейлеме после снятия Сапата-Миральеса

Российский теннисист, 88-я ракетка мира Александр Шевченко попал в основную сетку хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США) после снятия с соревнований испанца Бернабе Сапата-Миральеса. В случае снятия ещё одного из спортсменов основы в сетку попадёт 94-я ракетка мира из Аргентины Факундо Диас Акоста.

Также на турнир в Уинстон-Сейлеме заявлены ещё два российских теннисиста: 47-я ракетка мира Роман Сафиуллин и 85-я ракетка мира Павел Котов.

Соревнования пройдут с 20 по 26 августа 2023 года. На турнире выступят Борна Чорич (Хорватия, 15), Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24), Доминик Тим (Австрия, WC) и Гаэль Монфис (Франция, WC).

Действующим чемпионом турнира в Уинстон-Сейлеме является французский теннисист Адриан Маннарино, который планирует защищать титул в этом сезоне.