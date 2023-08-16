Федерер приедет на Кубок Лэйвера в честь годовщины своего последнего матча

Швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер посетит игры Кубка Лэйвера в Ванкувере (Канада) в честь годовщины своего последнего матча, сыгранного в качестве профессионального спортсмена. Приезд Федерера анонсировали организаторы турнира.

Сообщается, что швейцарец пообщается с болельщиками и ответит на вопросы фанатов, а также примет участие в жеребьёвке перед матчами игрового дня. Мероприятия с Роджером Федерером пройдут в пятницу, 22 сентября.

Напомним, Роджер Федерер завершил карьеру в 41 год на Кубке Лэйвера 24 сентября 2022 года. В своём последнем матче спортсмен сыграл в дуэте в парном разряде со своим вечным соперником и другом, испанским теннисистом Рафаэлем Надалем.