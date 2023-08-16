Денис Шаповалов снялся с US Open — 2023

Полуфиналист Уимблдона-2021, бывшая 10-я ракетка мира, канадский теннисист Денис Шаповалов отказался от участия в Открытом чемпионате США – 2023, который пройдёт с 28 августа по 10 сентября.

«Несмотря на то, что я делал всё возможное, чтобы быть на 100% здоровым к US Open, моему колену требуется больше времени, из-за чего я вынужден сняться с турнира», — написал Шаповалов в своих социальных сетях.