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Александр Зверев пробился в 1/8 финала Цинциннати, где его ожидает Медведев

Александр Зверев пробился в 1/8 финала Цинциннати, где его ожидает Медведев
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго раунда Зверев (16) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 45-ю ракетку мира, представителя Японии Йосихито Нисиоку. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Зверев 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Нисиоки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым (3).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 18:10 МСК
Александр Зверев
17
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Йосихито Нисиока
45
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
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