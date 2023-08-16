Александр Зверев пробился в 1/8 финала Цинциннати, где его ожидает Медведев

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира, немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго раунда Зверев (16) со счётом 7:5, 6:4 обыграл 45-ю ракетку мира, представителя Японии Йосихито Нисиоку. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 58 минут. Зверев 10 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 12. На счету Нисиоки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

За выход в четвертьфинал соревнований Зверев сразится с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым (3).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.