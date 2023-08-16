Чемпион Торонто Синнер сенсационно проиграл квалифаеру на старте «Мастерса» в Цинциннати

Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В стартовом для себя матче Синнер (8) со счётом 4:6, 6:7 (4:7) проиграл 66-й ракетке мира, сербу Душану Лайовичу (Q). Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Синнер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Отметим, что на прошлой неделе Синнер выиграл титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Сегодня, 16 августа Яннику исполнилось 22 года.
В следующем раунде Лайович сразится с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем (9).
- 16 августа 2023
-
22:11
-
21:58
-
21:22
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
20:14
-
19:55
-
19:32
-
19:24
-
18:59
-
18:54
-
18:43
-
17:56
-
17:30
-
16:51
-
16:30
-
16:06
-
15:35
-
15:26
-
15:00
-
15:00
-
14:45
-
14:00
-
11:53
-
11:40
-
11:30
-
11:19
-
10:54
-
10:53
-
10:30
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:26