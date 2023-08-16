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Чемпион Торонто Синнер сенсационно проиграл квалифаеру на старте «Мастерса» в Цинциннати

Чемпион Торонто Синнер сенсационно проиграл квалифаеру на старте «Мастерса» в Цинциннати
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Шестая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно не сумел пробиться в третий круг турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В стартовом для себя матче Синнер (8) со счётом 4:6, 6:7 (4:7) проиграл 66-й ракетке мира, сербу Душану Лайовичу (Q). Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут. Синнер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал пять заработанных брейк-пойнтов. На счету Лайовича четыре эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Отметим, что на прошлой неделе Синнер выиграл титул на турнире серии «Мастерс» в Торонто (Канада). Сегодня, 16 августа Яннику исполнилось 22 года.

В следующем раунде Лайович сразится с девятой ракеткой мира, американцем Тейлором Фритцем (9).

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 19:50 МСК
Янник Синнер
6
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Душан Лайович
66
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
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