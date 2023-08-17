Дель Потро не выступит на US Open, где хотел провести последний матч в жизни
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Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро объяснил, почему не сможет выступить на US Open – 2023, где хотел провести последний матч в жизни.
«Как вы знаете, желание вернуться на такой особенный для корт на US Open, очень меня воодушевило.
Я старался изо всех сил, но моё тело не готово на 100% для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и смог снова разделить с вами этот уникальный момент. Боль, которую я испытываю, пока не позволяет мне сосредоточиться на возвращении на корт.
Я собираюсь продолжить искать альтернативы восстановления качества своей жизни. Благодарю вас за понимание и ободряющие послания, которые вы мне отправляете», — написал дель Потро в своих социальных сетях.
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