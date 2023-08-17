Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дель Потро не выступит на US Open, где хотел провести последний матч в жизни

Дель Потро не выступит на US Open, где хотел провести последний матч в жизни
Комментарии

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро объяснил, почему не сможет выступить на US Open – 2023, где хотел провести последний матч в жизни.

«Как вы знаете, желание вернуться на такой особенный для корт на US Open, очень меня воодушевило.

Я старался изо всех сил, но моё тело не готово на 100% для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и смог снова разделить с вами этот уникальный момент. Боль, которую я испытываю, пока не позволяет мне сосредоточиться на возвращении на корт.

Я собираюсь продолжить искать альтернативы восстановления качества своей жизни. Благодарю вас за понимание и ободряющие послания, которые вы мне отправляете», — написал дель Потро в своих социальных сетях.

Материалы по теме
На пенсию ушли не только Федерер и Серена! Кто из теннисистов закончил карьеру в 2022 году
Истории
На пенсию ушли не только Федерер и Серена! Кто из теннисистов закончил карьеру в 2022 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023