Дель Потро не выступит на US Open, где хотел провести последний матч в жизни

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро объяснил, почему не сможет выступить на US Open – 2023, где хотел провести последний матч в жизни.

«Как вы знаете, желание вернуться на такой особенный для корт на US Open, очень меня воодушевило.

Я старался изо всех сил, но моё тело не готово на 100% для того, чтобы я чувствовал себя комфортно и смог снова разделить с вами этот уникальный момент. Боль, которую я испытываю, пока не позволяет мне сосредоточиться на возвращении на корт.

Я собираюсь продолжить искать альтернативы восстановления качества своей жизни. Благодарю вас за понимание и ободряющие послания, которые вы мне отправляете», — написал дель Потро в своих социальных сетях.