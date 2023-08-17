Монфис в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира де Минора на «Мастерсе» в Цинциннати
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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В матче второго круга Монфис со счётом 7:5, 6:4 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 3 минуты. Монфис три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету де Минора два эйса, шесть двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.
Следующим соперником Монфиса станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 2) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.
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