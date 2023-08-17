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Монфис в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира де Минора на «Мастерсе» в Цинциннати

Монфис в двух сетах обыграл 12-ю ракетку мира де Минора на «Мастерсе» в Цинциннати
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Бывшая шестая ракетка мира, французский теннисист Гаэль Монфис вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В матче второго круга Монфис со счётом 7:5, 6:4 обыграл 12-ю ракетку мира, представителя Австралии Алекса де Минора. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 3 минуты. Монфис три раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из девяти. На счету де Минора два эйса, шесть двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Монфиса станет победитель матча Новак Джокович (Сербия, 2) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания).

Призовой фонд турнира в Цинциннати составил $ 6 600 000. Его действующим чемпионом является хорват Борна Чорич.

Цинциннати (м). 2-й круг
16 августа 2023, среда. 22:45 МСК
Гаэль Монфис
211
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Алекс де Минор
12
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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