Руне по ходу второго сета отказался от борьбы с Макдональдом на турнире в Цинциннати
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Пятая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне завершил участие в турнире в Цинциннати. Во втором круге он встречался с американцем Маккензи Макдональдом и отказался от дальнейшей борьбы во втором сете при счёте 4:6, 0:2.
Продолжительность встречи составила 51 минуту. За это время Руне сделал одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В третьем круге Макдональд встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.
Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич.
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