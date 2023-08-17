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Руне по ходу второго сета отказался от борьбы с Макдональдом на турнире в Цинциннати

Руне по ходу второго сета отказался от борьбы с Макдональдом на турнире в Цинциннати
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Пятая ракетка мира, датчанин Хольгер Руне завершил участие в турнире в Цинциннати. Во втором круге он встречался с американцем Маккензи Макдональдом и отказался от дальнейшей борьбы во втором сете при счёте 4:6, 0:2.

Продолжительность встречи составила 51 минуту. За это время Руне сделал одну подачу навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету американца три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге Макдональд встретится с представителем Франции Адрианом Маннарино.

Турнир в Цинциннати проходит с 13 по 20 августа. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 6,6 млн. Действующим победителем турнира является Борна Чорич.

Цинциннати (м). 2-й круг
17 августа 2023, четверг. 01:05 МСК
Хольгер Руне
5
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
4 		0
6 		2
         
Маккензи Макдональд
43
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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