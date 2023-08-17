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Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка

Цинциннати — 2023, женщины: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная сетка
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Закончился четвёртый игровой день турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), где были сыграны матчи в рамках второго круга.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четвёртого игрового дня соревнований в Цинциннати среди женщин.

Теннис. WTA-1000 в Цинциннати. Результаты четвёртого игрового дня

Дарья Касаткина (Россия) — Варвара Грачёва (Франция) — 6:3, 6:1.
Маркета Вондроушова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2.
Ига Свёнтек (Польша) — Даниэль Коллинз (США) — 6:1, 6:0.
Елена Рыбакина (Кахастан) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:7, 6:2, 6:4.
Арина Соболенко (Беларусь) — Энн Ли (США) — 7:5, 2:6, 6:4.
Донна Векич (Хорватия) — Виктория Азаренко — 3:6, 6:3, 6:4.
Кори Гауфф (США) — Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — 6:2, 6:2.

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