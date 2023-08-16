Касаткина выбила из «тысячника» бывшую соотечественницу и снова стала 1-й ракеткой России

В среду, 16 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) проходят матчи второго круга. В одной из встреч сражались 13-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина и её бывшая соотечественница Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию. Главная интрига этого противостояния заключалась в следующем: сумеет ли полуфиналистка «Ролан Гаррос» – 2022 вернуть звание первой ракетки страны, которое у неё отобрала после Монреаля Людмила Самсонова.

Касаткина успешно стартовала на «тысячнике» в Цинциннати, разгромив хозяйку кортов Питон Стирнс — 6:2, 6:1. Грачёва, в свою очередь, в первом круге соревнований довольно легко расправилась с бывшим лидером рейтинга WTA, недавно вернувшейся в тур Каролиной Возняцки, – 6:4, 6:4. Таким образом, жребий свёл Дарью и Варвару уже третий раз в сезоне и четвёртый раз в карьере. Первый матч в Мельбурне-2021 остался за 26-летней уроженкой Тольятти, однако затем два поединка выиграла уже её соперница — на Australian Open и в Индиан-Уэллсе-2023. Поэтому Дарья как никогда была настроена взять реванш у экс-россиянки за предыдущие неудачи.

Отчётный матч неожиданно начался под диктовку Грачёвой. Только в первых двух геймах 23-летняя москвичка суммарно имела целых шесть (!) брейк-пойнтов, однако так и не смогла реализовать ни один из них. Её соперница раз за разом тянула все ключевые мячи, уходя с опасного счёта. Девушки держали свои подачи до счёта 3:3, однако первой не выдержала именно Варвара. Новоиспечённая француженка отдала свою подачу практически в ноль, позволив оппонентке вырваться вперёд в сете – 4:3.

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Применительно к этой ситуации можно вспомнить привычную фразу комментаторов: «Не брейкуешь ты, брейкуют тебя». Грачёва не использовала ни один из предоставленных шансов, в отличие от своей соперницы, которая сумела переломить ход партии, а затем, как оказалось, и поединка в целом. После того как экс-россиянка упустила подачу в стартовом сете, она проиграла семь (!) последующих геймов.

У 23-летней москвички на корте не получалось ничего: мяч после её ударов постоянно улетал в аут, а собственных активных, а главное точных действий было совсем мало. Касаткина даже могла повесить скрытую «баранку» сопернице, однако Варвара всё же смогла забрать шестой гейм второй партии – 5:1. Но это обстоятельство не помешало 13-й ракетке мира уже в следующем гейме решить все вопросы в матче. 6:3, 6:1 – с таким счётом Дарья закрыла соперницу в двух сетах, вернула себе звание первой ракетки России и шагнула в третий раунд Цинциннати. Далее полуфиналистка Открытого чемпионата Франции сыграет с победительницей пары Арина Соболенко – Энн Ли.

Свою встречу 16 августа проводила ещё одна россиянка – Анастасия Потапова. Соперница 22-летней уроженке Саратова по второму раунду престижного «тысячника» в Цинциннати досталась очень непростая – победительница Уимблдона-2023, представительница Чехии Маркета Вондроушова. Девушки трижды пересекались между собой на корте и последний раз в этом году – на соревнованиях в Линце. Тот турнир является поистине знаковым для Анастасии, ведь он стал победным.

Новое противостояние началось явно по сценарию россиянки. Потапова действовала активнее и точнее и уже в дебюте партии оформила брейк – 2:0. Затем девушки обменялись геймами на своей подаче – 3:1. До середины партии именно Анастасия диктовала своей сопернице условия на корте. Однако в итоге сломалась именно отечественная теннисистка. Бывшая первая ракетка мира в рейтинге ITF среди юниоров вела на своей подаче 4:3, 30:0, но собственными ошибками растеряла всё своё преимущество. Сначала Потапова отдала свою подачу, а затем и два последующих гейма в сете. В концовке партии Маркета постепенно включилась в игру — она наладила подачу, стала здорово атаковать и заслуженно добилась победы — 6:4.

Маркета Вондроушова Фото: Robert Prange/Getty Images

Вторая партия ожидаемо пошла под диктовку именитой чешки. Россиянка ещё не сумела отойти от провала в дебютном сете, а на табло уже горели неприятные 1-5. Стоит отметить, что у Потаповой окончательно пропала подача, что логично вылилось в большое количество невынужденных ошибок и 0 выигранных подач. Да, Анастасия забрала два гейма в партии, однако это тот случай, когда Маркета буквально подарила их своими собственными неточными действиями. 6:4, 6:2 – с таким счётом за 72 минуты чемпионка королевского «Шлема» одолела россиянку и пробилась в третий круг турнира в Цинциннати. За выход в 1/4 финала соревнований Маркета сыграет с американкой Слоан Стивенс.

Объединённый турнир в Цинциннати завершится 20 августа.