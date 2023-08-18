Ширас: в женской игре есть что-то вроде «Большой тройки»: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина

Бывший американский теннисист, а ныне эксперт и телекомментатор Лейф Ширас назвал теннисисток, которые, на его взгляд, образуют «Большую тройку» у женщин.

«Я думаю, что в женской игре есть что-то вроде «Большой тройки», это Ига Свёнтек, Арина Соболенко и Елена Рыбакина, но я чувствую, что у женщин ещё есть потенциал для расширения этой тройки.

Думаю, что Кори Гауфф и Онс Жабер – сами по себе звёзды, верно? И я думаю, что они смогут составить конкуренцию другим теннисисткам, если тоже добьются прорыва, так что, думаю, они смогут», – приводит слова Шираса Sportskeeda.

Напомним, у мужчин есть традиционная «Большая тройка», в которую входят Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер, и сейчас многие говорят о «Новой большой тройке», как называют молодых спортсменов Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Хольгера Руне.