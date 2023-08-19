Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
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Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором встречались серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и американец Тейлор Фритц (девятая ракетка мира). Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:4 и вышел в полуфинал соревнования.
Продолжительность встречи составила 1 час и 2 минуты. За это время Джокович совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал все пять заработанных брейк-пойнтов (100%). В свою очередь, Фритц исполнил один эйс, сделал четыре двойные ошибки и смог реализовать единственный свой брейк-пойнт (100%).
В полуфинале турнира Новак встретится с представителем Германии Александром Зверевым (17-я ракетка мира).
Прошлогодним победителем турнира является хорват Борна Чорич.
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