Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором встречались серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и американец Тейлор Фритц (девятая ракетка мира). Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:4 и вышел в полуфинал соревнования.

Продолжительность встречи составила 1 час и 2 минуты. За это время Джокович совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал все пять заработанных брейк-пойнтов (100%). В свою очередь, Фритц исполнил один эйс, сделал четыре двойные ошибки и смог реализовать единственный свой брейк-пойнт (100%).

В полуфинале турнира Новак встретится с представителем Германии Александром Зверевым (17-я ракетка мира).

Прошлогодним победителем турнира является хорват Борна Чорич.