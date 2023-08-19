Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Джокович обыграл Фрица и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии

Завершился матч четвертьфинала «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором встречались серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) и американец Тейлор Фритц (девятая ракетка мира). Джокович одержал победу со счётом 6:0, 6:4 и вышел в полуфинал соревнования.

Продолжительность встречи составила 1 час и 2 минуты. За это время Джокович совершил две подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал все пять заработанных брейк-пойнтов (100%). В свою очередь, Фритц исполнил один эйс, сделал четыре двойные ошибки и смог реализовать единственный свой брейк-пойнт (100%).

В полуфинале турнира Новак встретится с представителем Германии Александром Зверевым (17-я ракетка мира).

Прошлогодним победителем турнира является хорват Борна Чорич.

Материалы по теме
Зверев одержал победу над Маннарино и вышел в полуфинал турнира в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023