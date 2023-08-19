Прошла жеребьёвка турнира в Уинстон-Сейлеме, где сыграют Шевченко, Котов и Сафиуллин

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), который пройдёт с 20 по 26 августа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Посев данных соревнований возглавил 16-я ракетка мира, хорватский теннисист Борна Чорич. Он пропустит первый круг, а во втором сразится с победителем матча Ринки Хидзиката (Австралия) – квалифаер/лаки-лузер.
Вторым сеяным стал представитель Нидерландов, 25-я ракетка мира Таллон Грикспор. Его первым соперником на турнире станет победитель матча Нуну Боргес (Португалия) – Джек Дрэйпер (Великобритания).
Стартовые матчи россиян на турнире в Уинстон-Сейлеме:
Роман Сафиуллин (Россия) – Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина)
Александр Шевченко (Россия) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария)
Павел Котов (Россия) – квалифаер/лаки-лузер.
Также в Уинстон-Сейлеме выступят такие теннисисты, как чемпион US Open – 2020, австриец Доминик Тим и 30-я ракетка мира, американец Себастьян Корда (3). Тим в первом круге сразится с французом Артуром Риндеркнешом, а Корда – с победителем матча Александр Мюллер (Франция) – Бенжамен Бонзи (Франция).
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