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Блинкова проиграла в первом круге турнира в Кливленде, взяв у Чжу Линь только три гейма

Блинкова проиграла в первом круге турнира в Кливленде, взяв у Чжу Линь только три гейма
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Российская теннисистка Анна Блинкова, 37-я ракетка мира, потерпела поражение на старте хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Спортсменка в двух сетах проиграла 47-й ракетке мира из Китая Чжу Линь, сумев взять по ходу матча только три гейма. Встреча завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 18 минут. По ходу встречи Анна Блинкова реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила пять двойных ошибок. На счету Чжу Линь — одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и четыре двойные ошибки.

Чжу Линь стала первой спортсменкой, вышедшей во второй круг турнира в Кливленде. Теннисистки, которые поборются друг с другом за встречу с китаянкой во втором раунде соревнований, определятся позднее.

Кливленд. 1-й круг
20 августа 2023, воскресенье. 22:00 МСК
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Анна Блинкова
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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