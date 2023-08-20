Блинкова проиграла в первом круге турнира в Кливленде, взяв у Чжу Линь только три гейма

Российская теннисистка Анна Блинкова, 37-я ракетка мира, потерпела поражение на старте хардового турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Спортсменка в двух сетах проиграла 47-й ракетке мира из Китая Чжу Линь, сумев взять по ходу матча только три гейма. Встреча завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Матч теннисисток продолжался 1 час 18 минут. По ходу встречи Анна Блинкова реализовала два брейк-пойнта из трёх и допустила пять двойных ошибок. На счету Чжу Линь — одна подача навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти и четыре двойные ошибки.

Чжу Линь стала первой спортсменкой, вышедшей во второй круг турнира в Кливленде. Теннисистки, которые поборются друг с другом за встречу с китаянкой во втором раунде соревнований, определятся позднее.