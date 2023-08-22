Мирра Андреева узнала соперницу по второму кругу турнира в Кливленде

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира она обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Стивенс допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Дэвис три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Стивенс встретится с российский теннисисткой Миррой Андреевой.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.