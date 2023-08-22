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Мирра Андреева узнала соперницу по второму кругу турнира в Кливленде

Мирра Андреева узнала соперницу по второму кругу турнира в Кливленде
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Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира она обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счётом 1:6, 6:3, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Стивенс допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Дэвис три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Стивенс встретится с российский теннисисткой Миррой Андреевой.

Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.

Кливленд. 1-й круг
22 августа 2023, вторник. 01:40 МСК
Слоан Стивенс
38
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 1
         
Лорен Дэвис
50
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Комментарии
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