Мирра Андреева узнала соперницу по второму кругу турнира в Кливленде
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Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла во второй круг турнира в Кливленде. На старте турнира она обыграла соотечественницу Лорен Дэвис со счётом 1:6, 6:3, 6:1.
Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут. За это время Стивенс допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 из 17 брейк-пойнтов. На счету Дэвис три эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Во втором круге Стивенс встретится с российский теннисисткой Миррой Андреевой.
Турнир в Кливленде проходит с 20 по 28 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 271 тыс. Действующим победителем турнира является россиянка Людмила Самсонова, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Александру Саснович.
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