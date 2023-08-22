Медведев, Хачанов, Карацев и Шевченко примут участие в турнире в Чжунхае
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Стал известен список именитых игроков, которые примут участие в турнире в Чжунхае (Китай), сообщил в своём «твиттере» журналист Михал Самульски.
В турнире сыграют россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Аслан Карацев и Александр Шевченко. Также приглашения на соревнование получили британцы Кэмерон Норри и Энди Маррей, немец Ян-Леннард Штруфф, нидерландец Таллон Грикспор, хорват Борна Чорич, аргентинец Томас Мартин Этчеверри, американцы Себастьян Корда, Маккензи Макдональд и Джеффри-Джон Вулф, итальянец Лоренцо Сонего и японец Йосихито Нисиока.
В предыдущий раз турнир в Чжунхае проходил в 2019 году. Тогда победу одержал австралиец Алекс де Минор, обыгравший в финальном матче француза Андриана Маннарино (7:6 (7:4), 6:4).
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