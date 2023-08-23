Екатерина Макарова проиграла в первом круге квалификации US Open
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Россиянка Екатерина Макарова проиграла в первом круге квалификации US Open 19-й сеяной словенке Тамаре Зиданшек — 1:6, 1:6. Игра проходила на 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.
Макарова в ходе матча дважды подала на вылет, допустила три двойных ошибки и не имела брейк-пойнтов. На счету Зиданшек один эйс, одна ошибка на подачах и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Всего россиянка выиграла 29 очков в матче, а её соперница 59.
Макарова первой из россиянок выбыла из борьбы в квалификации US Open. Ещё семеро продолжают выступать. Это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Эрика Андреева, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Татьяна Прозорова.
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