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Екатерина Макарова проиграла в первом круге квалификации US Open

Екатерина Макарова проиграла в первом круге квалификации US Open
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Россиянка Екатерина Макарова проиграла в первом круге квалификации US Open 19-й сеяной словенке Тамаре Зиданшек — 1:6, 1:6. Игра проходила на 12-м корте стадиона «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер» в Нью-Йорке.

Макарова в ходе матча дважды подала на вылет, допустила три двойных ошибки и не имела брейк-пойнтов. На счету Зиданшек один эйс, одна ошибка на подачах и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Всего россиянка выиграла 29 очков в матче, а её соперница 59.

Макарова первой из россиянок выбыла из борьбы в квалификации US Open. Ещё семеро продолжают выступать. Это Диана Шнайдер, Вера Звонарёва, Мария Тимофеева, Эрика Андреева, Марина Мельникова, Валерия Савиных и Татьяна Прозорова.

US Open — квалификация (ж). 1-й круг
23 августа 2023, среда. 00:30 МСК
Екатерина Макарова
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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