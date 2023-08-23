«Это всё равно мало». Кирьос — о программе ATP по финансовой поддержке игроков

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на запуск Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) программы финансовой поддержки игроков Baseline, которая предполагает гарантированный базовый заработок для игроков топ-250.
Ранее сообщалось, что пороговые значения на сезон-2024 составляют $ 300 000 (Топ-100), $ 150 000 (101-175) и $ 75 000 (176-250).
«Лол, это всё равно мало», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в нынешнем сезоне Кирьос сыграл в одном матче на уровне ATP. Это произошло на турнире в Штутгарте (Германия), где теннисист проиграл в первом круге. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста. В связи с этим Кирьос перенёс операцию. Теннисист снялся с турниров американской серии.
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