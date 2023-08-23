Крейг Шапиро сообщил о возможном переезде Итогового турнира WTA в Саудовскую Аравию

Журналист, ведущий теннисного подкаста Крейг Шапиро заявил, что на следующей неделе WTA объявит о переезде Итогового турнира в Саудовскую Аравию. По данным его источников, WTA Finals — 2023 пройдёт в Эр-Рияде.

«Источники сообщили мне, что на следующей неделе будет объявлено, что финал WTA пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Тур по Бен-Сэлмону неизбежен. Лицензия АТР в Ньюпорте выставлена на продажу, её купят саудовцы, а Гауденци (глава ATP Андреа Гауденци. – Прим. «Чемпионата») перенесёт турнир на более удобную дату», – сообщил журналист на своей странице в «Твиттере».

В прошлом году соревнования прошли с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США), победительницей турнира является Каролин Гарсия из Франции.