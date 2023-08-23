Дель Потро: если есть шанс однажды вернуться на US Open, сделаю для этого всё возможное

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро заявил, что надеется сыграть на Открытом чемпионате США в следующем году. Ранее спортсмен снялся с US Open — 2023 из-за проблем с коленом.
«US Open очень много значит для меня. Я говорил с командой, с врачами, чтобы найти возможность принять участие в турнире. С начала года я готовился, и они поддерживали меня в этой идее. Но каждый раз, когда я сильно давил на ногу, боль в колене становилась невыносимой. Поэтому я принял решение отказаться от участия в этом году.
В ближайшие несколько недель я планирую лечить колено другим методом. Не знаю, что будет дальше. US Open значит всё для моего сердца, для моей карьеры, для моей жизни. И если у меня есть хотя бы небольшой шанс однажды вернуться туда и сыграть, я сделаю всё возможное для этого», — приводит слова дель Потро Tennis.com.
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