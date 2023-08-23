Фото: Эмма Радукану проводит тренировки на родине мамы — в Китае

Чемпионка US Open – 2021, 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану проводит тренировки на корте в родном городе своей мамы, Шэньяне (Китай).

Напомним, Радукану родилась в Торонто (Канада), однако с двух лет жила в Бромли (Великобритания). Отец Эммы, Ион Радукану, родом из Бухареста (Румыния), а мама, Рене Чжай – из Китая. Теннисистка имеет как британское, так и канадское гражданство.

Китайский журналист, опубликовавший видео с тренировки Радукану, предположил, что Эмма прилетела в Шэньян, так как прохладное лето этой местности очень напоминает английское.

Этой весной Радукану пришлось сделать две, по её словам, «незначительные» операции на обеих руках. Также британка перенесла небольшую операцию на голеностопе. Из-за этого она пропустила «Ролан Гаррос», Уимблдон и не сыграет на US Open.