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Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Кливленде

Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Кливленде
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22-я ракетка мира, 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363.

В матче второго круга Александрова (4) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла 68-й номер рейтинга, 29-летнюю белоруску Александру Саснович (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 39 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Саснович один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в полуфинал соревнований в Кливленде Александрова сразится с представительницей Китая Синьюй Ван (Q).

Кливленд. 2-й круг
23 августа 2023, среда. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 2 		3
         
Александра Саснович
68
Беларусь
Александра Саснович
А. Саснович
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