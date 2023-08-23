Александрова пробилась в четвертьфинал турнира WTA-250 в Кливленде
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22-я ракетка мира, 28-летняя российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363.
В матче второго круга Александрова (4) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла 68-й номер рейтинга, 29-летнюю белоруску Александру Саснович (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 39 минут. Александрова шесть раз подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Саснович один эйс, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в полуфинал соревнований в Кливленде Александрова сразится с представительницей Китая Синьюй Ван (Q).
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