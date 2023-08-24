Украинка Ястремская пробилась в финал квалификации US Open, одолев Бушар

111-я ракетка мира, 23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в финал квалификации Открытого чемпионата США – 2023.
В полуфинальном матче Ястремская (12) со счётом 6:1, 4:6, 6:4 одолела финалистку Уимблдона-2014, бывшую пятую ракетку мира, канадку Эжени Бушар. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 9 минут. Ястремская шесть раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Бушар три эйса, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Отметим, что в апреле 2023 года Бушар позволила себе скандальное высказывание в адрес Ястремской. «Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…», — написала канадка после победы над украинкой в Мадриде. Позднее Эжени принесла свои извинения.
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