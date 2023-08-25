Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме из-за травмы
Поделиться
33-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда отказался от участия в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), в котором должен был встретиться с чешским спортсменом Иржи Легечкой. Причиной снятия спортсмена с матча стала травма голеностопа.
«Это трудное решение. У меня были проблемы с голеностопом, и они никуда не исчезли. Надеюсь, в ближайшие пару дней станет лучше. Определённо, это непростое решение, но я думаю, что оно необходимо», — приводит слова Корды ATP Tour.
Напомним, в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Корда обыграл 57-ю ракетку мира французского теннисиста Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). Американский спортсмен повредил голеностоп в третьем сете этой встречи.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 августа 2023
-
09:19
-
03:34
-
00:43
-
00:07
- 24 августа 2023
-
23:46
-
22:45
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
21:32
-
20:47
-
20:04
-
19:54
-
19:30
-
19:18
-
18:51
-
18:42
-
18:18
-
17:55
-
17:46
-
16:34
-
15:07
-
14:30
-
14:16
-
12:47
-
12:39
-
11:55
-
06:32
-
04:10
-
02:41
-
02:13
-
02:06
- 23 августа 2023
-
23:52
-
22:07
-
21:11
Партнерский контент