Себастьян Корда снялся с полуфинала турнира в Уинстон-Сейлеме из-за травмы

33-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда отказался от участия в полуфинале хардового турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме (США), в котором должен был встретиться с чешским спортсменом Иржи Легечкой. Причиной снятия спортсмена с матча стала травма голеностопа.

«Это трудное решение. У меня были проблемы с голеностопом, и они никуда не исчезли. Надеюсь, в ближайшие пару дней станет лучше. Определённо, это непростое решение, но я думаю, что оно необходимо», — приводит слова Корды ATP Tour.

Напомним, в четвертьфинале турнира в Уинстон-Сейлеме Корда обыграл 57-ю ракетку мира французского теннисиста Ришара Гаске со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). Американский спортсмен повредил голеностоп в третьем сете этой встречи.