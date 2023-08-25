Чесноков: Медведев может показать выдающийся результат на US Open

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков оценил шансы российских теннисистов на успешное выступление на Открытом чемпионате США — 2023.

Ранее состоялась жеребьёвка турнира. В первом круге российский теннисист Даниил Медведев сыграет с венгерским спортсменом Аттилой Балажем, Андрей Рублёв встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, Карен Хачанов проведёт матч с американцем Майклом Ммо, Аслан Карацев сыграет с чешским теннисистом Иржи Легечкой, Александр Шевченко выступит в матче с британцем Кэмероном Норри, Роман Сафиуллин поборется с представителем Италии Марко Чеккинато, а Павел Котов сыграет с австралийцем Ринки Хидзикатой.

«Медведеву достался удобный соперник, он должен обыгрывать венгерского ветерана. В целом у него сетка неплохая, он находится в хорошей форме, и, я думаю, он может показать выдающийся результат. Что касается Рублёва, он пока в Америке не выиграл ни одного матча, так что сейчас у него может не быть уверенности, к тому же в последний раз он проиграл именно финну. Про Хачанова сложно сейчас говорить, потому что он долго не играл.

У Аслана Карацева есть шансы пройти дальше, его соперник сейчас играет в турнире, а после этого всегда непросто переключаться на следующий. Шевченко достался непростой игрок, но Норри обычно на US Open далеко не проходит. Если говорить о Сафиуллине, он пока не показывал блестящих результатов на американских кортах, но выйти во второй круг ему вполне по силам. Повезло Павлу Котову, он должен радоваться, что ему в первом круге не достались Новак Джокович или Карлос Алькарас», — приводит слова Чеснокова ТАСС.