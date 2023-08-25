Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA-250 в Кливленде

22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова пробилась в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363. Соревнования проходят на неделе, предшествующей старту US Open.

В полуфинальном матче Александрова (4) со счётом 7:5, 6:2 обыграла представительницу Китая Чжу Линь (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 22 минуты. Александрова семь раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету её соперницы два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В финале Александрова встретится с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Татьяна Мария (Германия).