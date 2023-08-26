19-летняя россиянка Прозорова пробилась в основную сетку US Open — 2023

229-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США – 2023.

В финале квалификации Прозорова обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 22-ю ракетку мира, словенку Тамару Зиданшек. Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (10:8) в пользу россиянки. Прозорова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Зиданшек два эйса, 10 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Первая соперница Прозоровой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.