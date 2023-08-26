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19-летняя россиянка Прозорова пробилась в основную сетку US Open — 2023

19-летняя россиянка Прозорова пробилась в основную сетку US Open — 2023
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229-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Татьяна Прозорова пробилась в основную сетку Открытого чемпионата США – 2023.

В финале квалификации Прозорова обыграла полуфиналистку «Ролан Гаррос» — 2021, бывшую 22-ю ракетку мира, словенку Тамару Зиданшек. Напряжённая встреча продлилась 3 часа и 28 минут и завершилась со счётом 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (10:8) в пользу россиянки. Прозорова три раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Зиданшек два эйса, 10 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Первая соперница Прозоровой в основе US Open определится позднее, после распределения квалифаеров по сетке соревнований.

US Open — квалификация (ж). Финал
26 августа 2023, суббота. 01:20 МСК
Татьяна Прозорова
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		3 7
6 		6 6
         
Тамара Зиданшек
Словения
Тамара Зиданшек
Т. Зиданшек
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