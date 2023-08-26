Видеообзор поражения Александровой в финале турнира в Кливленде

22-я ракетка мира, российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в финале турнира категории WTA-250 в Кливленде (США), призовой фонд которого составил $ 271 363. Соревнования проходили на неделе, предшествующей старту US Open.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор финальной встречи.

Видео доступно в YouTube-канале WTA. Права на видео принадлежат WTA.

В финальном матче Александрова (4) в трёх сетах со счётом 6:3, 4:6, 4:6 уступила представительнице Испании Саре Соррибес-Тормо (95-я в рейтинге WTA). Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 26 минут. Александрова четыре раза подала навылет, допустила 14 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.