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Руне: есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты

Руне: есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты
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Четвёртая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне объяснил свою иронию по поводу того, что свой стартовый матч на US Open – 2023 он сыграет на пятом корте.

«Есть два супервайзера ATP, которые всегда дают мне самые плохие корты. С этим ничего не поделаешь. Не буду жаловаться. На маленьких кортах бывает потрясающая атмосфера, потому что туда может прийти любой. Так что я жду с нетерпением.

Мне нужно выигрывать турнир, сосредоточиться на этом. Нужно выкладываться на любом корте. Но это странно», — приводит слова Руне TV2.

Напомним, Руне впервые в карьере посеян на турнире «Большого шлема» под высоким четвёртым номером. В первом круге соревнований ему предстоит сразиться с представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной (64-я ракетка мира).

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