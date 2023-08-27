Медведев попробует вернуть титул: все россияне в мужской и женской сетках US Open — 2023

С 28 августа по 10 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США. Как обычно, этот турнир «Большого шлема» является последним мэйджором в сезоне. В мужском одиночном разряде в сетку US Open попали семеро россиян, а в женском одиночном разряде страну представят 14 россиянок.

Мужчины. Даниил Медведев (третий номер посева)

Медведев — единственный представитель России на нынешнем US Open, который уже выигрывал этот турнир. В финале 2021 года Даниил в трёх сетах победил Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. Год назад он дошёл до стадии 1/8 финала, где проиграл Нику Кирьосу в четырёх партиях. Новую попытку завоевать титул первая ракетка России начнёт матчем с 34-летним Аттилой Балажем из Венгрии, попавшим в сетку по защищённому рейтингу. Cейчас Балаж отсутствует в мировой классификации. В сезоне-2023 он провёл лишь один матч на уровне основных сеток турниров ATP и потерпел поражение.

Андрей Рублёв (8)

Рублёв всё никак не может выйти в полуфинал на турнирах «Большого шлема». Россиянин уже восемь раз добирался до четвертьфинала на мэйджорах — и всякий раз терпел поражения. Три из этих неудач пришлись на US Open, в том числе в прошлом году. В этот раз Андрей начнёт турнир матчем с 24-летним финном Эмилем Руусувуори. В личных встречах перевес на стороне нашего соотечественника: 2-1. При этом в 2023 году соперники по разу обыграли друг друга. На Australian Open сильнее оказался Рублёв, а на «Мастерсе» в Цинциннати Руусувуори взял реванш.

Карен Хачанов (11)

Хачанов возвращается на корт после трёхмесячного отсутствия. Из-за травмы россиянин не выступал с «Ролан Гаррос», пропустив, в частности, Уимблдон. Год назад Карен дошёл до полуфинала US Open. В этом сезоне у него также неплохие результаты на ТБШ: Australian Open — полуфинал, «Ролан Гаррос» — четвертьфинал. Первым соперником Хачанова в Нью-Йорке станет 25-летний американец Майкл Ммо, которому дали уайлд-кард на турнир. Это будет их первый очный матч.

Роман Сафиуллин

Сафиуллин — автор одной из громких сенсаций Уимблдона-2023. На том турнире 26-летний россиянин вышел в четвертьфинал, где проиграл Яннику Синнеру – вот так Роман дебютировал в основной сетке травяного мэйджора. На US Open он также впервые выступит в основном турнире. Соперник Сафиуллина по первому кругу — 30-летний итальянец Марко Чеккинато. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом.

Аслан Карацев

На Australian Open 2021 года Карацев сенсационно выбрался в полуфинал, но с тех пор и близко не подбирался к этому достижению. Его лучший результат на Открытом чемпионате США — выход в третий круг в 2021-м. Нынешний US Open россиянин начнёт с 21-летним Иржи Легечкой из Чехии. Прежде Карацев и Легечка не пересекались на корте.

Александр Шевченко

В этом году 22-летний Шевченко дебютировал в основной сетке ТБШ. На «Ролан Гаррос» он дошёл до второго раунда, а вот на Уимблдоне проиграл в первом же матче. Жеребьёвка американского мэйджора преподнесла россиянину сложного соперника в первом круге. Александру предстоит противостояние с британцем Кэмероном Норри, имеющим 16-й номер посева. Это будет их первая встреча.

Александр Шевченко Фото: Grant Halverson/Getty Images

Павел Котов

Котов ещё ни разу не преодолевал барьер первого круга на ТБШ. Предыдущие три попытки в основной сетке мэйджоров заканчивались поражениями в первом круге, в том числе на US Open — 2022. В этот раз Павел начнёт турнир матчем с 22-летним австралийцем японского происхождения Ринки Хидзикатой, воспользовавшимся уайлд-кард. Ранее Котов и Хидзиката не играли друг с другом.

Женщины. Дарья Касаткина (13)

Первая ракетка России не слишком успешно выступает на хардовых мэйджорах. За всю карьеру она лишь раз дошла до четвёртого круга на Открытом чемпионате США — в 2018 году. А на Australian Open Касаткиной и этого не удавалось добиться, притом что на «Ролан Гаррос» она выходила в полуфинал, а на Уимблдоне — в 1/4. В этот раз первой соперницей Дарьи станет 22-летняя американка Алисия Паркс. Это будет их первый очный матч.

Людмила Самсонова (14)

Год назад Самсонова добралась до четвёртого круга US Open, и это было повторение её лучшего результата на мэйджорах (после Уимблдона-2021). Нынешний турнир россиянка начнёт матчем с 23-летней Клэр Лю, представляющей США. Теннисистки уже играли друг с другом, причём в этом сезоне. В первом круге Абу-Даби Самсонова одержала волевую победу — 3:6, 6:2, 6:0.

Вероника Кудерметова (16)

Кудерметова не слишком удачно проводит этот сезон. Россиянка начала его в ранге девятой ракетки мира, но впоследствии опустилась на 16-ю строчку. Однако именно на US Open Вероника показала свой лучший результат в карьере на ТБШ. Год назад она дошла здесь до 1/8 финала, где уступила Онс Жабер. Открытый чемпионат США — 2023 Кудерметова начнёт матчем с 28-летней Бернардой Перой (США), которую уже знает, как обыгрывать. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянки.

Екатерина Александрова (22)

На Уимблдоне — 2023 Александрова впервые в карьере вышла в четвёртый раунд ТБШ. Россиянка демонстрировала хорошую форму в травяной сезон и завоевала титул, победив в финале Хертогенбосха Веронику Кудерметову. На хардовом «тысячнике» в Цинциннати она проиграла в первом же круге, а вот в Кливленде вышла в финал. В Нью-Йорке первой соперницей Екатерины станет финалистка US Open — 2021 Лейла Фернандес, которой по ходу нынешнего турнира исполнится 21 год. В сезоне-2022 соперницы дважды играли друг с другом и одержали по одной победе.

Анастасия Потапова (27)

US Open — единственный турнир «Большого шлема», где Потапова ещё не выходила в третий круг. Соперницей россиянки по первом кругу станет 20-летняя представительница Дании Клара Таусон. Прежде Анастасия не играла с ней.

Анна Блинкова

В сезоне-2023 Блинкова дважды подряд, на «Ролан Гаррос» и на Уимблдоне, доходила до третьего круга на турнирах «Большого шлема». Однако на сей раз сделать это будет сложно, поскольку потенциальной соперницей россиянки по второму раунду является вторая ракетка мира Арина Соболенко. А в стартовой встрече Анне будет противостоять 24-летняя британка Джоди Бёррэдж. Ранее теннисистки не пересекались на корте.

Элина Аванесян

На «Ролан Гаррос» 20-летняя Аванесян преподнесла сюрприз, дойдя до четвёртого круга. Это было её второе выступление в основной сетке мэйджоров. Год назад россиянка проиграла в первом круге US Open. А в этот раз она откроет турнир встречей с 33-летней француженкой Ализе Корне, бывшей 11-й ракеткой мира, с которой ранее никогда не играла.

Элина Аванесян Фото: Alex Grimm/Getty Images for ITF

Мирра Андреева

16-летняя Андреева, финалистка юниорского US Open — 2023, уже доказала, что и на взрослых мэйджорах в состоянии далеко пройти по сетке. На «Ролан Гаррос» 2023 года юная россиянка добралась до третьего круга, а на Уимблдоне — до четвёртого. Причём эти результаты она показала в статусе квалифаера, а в сетку US Open попала уже по рейтингу. С кем Мирра сыграет в первом раунде, станет известно позднее. Жребий определил ей в соперницы квалифаера — Оливию Гадеки из Австралии.

Камилла Рахимова

Лучшее выступление в карьере Рахимовой на ТБШ — выход в третий круг. Такого результата она добивалась на US Open — 2021 и на Уимблдоне этого года. Россиянка, которой 28 августа, в первый день турнира, исполнится 22 года, в 1/64 финала сыграет с олимпийской чемпионкой Токио-2020 Белиндой Бенчич, посеянной под 15-м номером. Это будет их первая встреча.

Анна Калинская

Калинская попытается впервые выйти в третий круг ТБШ. На US Open она трижды доходила до второго раунда, а вот на трёх других мэйджорах не выиграла ни одного матча в основной сетке. В этот раз её первой соперницей станет чешка Катержина Синякова — 47-я ракетка мира в одиночном разряде, зато лидер мирового рейтинга в парном. Ранее они не играли друг с другом.

Анна Калинская Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, в этот раз в Париже дошла до четвертьфинала. А затем полностью пропустила травяной сезон. Летом Анастасия выступила в двух мелких грунтовых турнирах, причём на 125К в Контрексвиле (Франция) дошла до финала. А на «тысячнике» в Цинциннати проиграла в первом круге. На US Open первой соперницей россиянки станет квалифаер — американка Фиона Кроули.

Татьяна Прозорова (Q)

19-летняя Прозорова (в девичестве Баркова) в этом году дебютировала в профессиональном туре. Её статистика в официальных матчах на уровне основных сеток турниров WTA — одна победа и два поражения. Татьяна впервые попала в основную сетку ТБШ. В финале квалификации US Open она обыграла Тамару Зиданшек — 7:6 (13:11), 3:6, 7:6 (10:8). Соперницей россиянки по первому кругу стала Каролина Возняцки, получившая уайлд-кард от организаторов.

Вера Звонарёва (Q)

38-летняя легенда российского тенниса дебютировала в основной сетке US Open ещё в 2002 году и дошла тогда до третьего круга. В сезоне-2010 она стала финалисткой турнира, уступив Ким Клейстерс в решающем матче. А в этот раз Звонарёва успешно преодолела квалификацию, обыграв в финале 22-летнюю Моюку Учижиму из Японии — 7:5, 6:3. Соперницей Веры по первому кругу стала лаки-лузер Янина Викмайер из Бельгии.

Маргарита Бетова (SR)

Бетова (в девичестве Гаспарян) продолжает попытки вернуться в тур после рождения ребёнка. 28-летняя спортсменка пока не выиграла ни одного матча в сезоне, потерпев восемь поражений на турнирах разного уровня. Её первой соперницей на US Open стала победительница квалификации — британка Юрико Миядзаки.

US Open 2023 года пройдёт с 28 августа по 10 сентября. За всеми событиями турнира следите на «Чемпионате».