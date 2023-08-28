Обновилась таблица Чемпионской гонки WTA, Александрова – в топ-20

Обновился рейтинг Чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации. В первой десятке не произошло изменений, Арина Соболенко из Беларуси остаётся на первом месте, набрав 6910 очков.
Представительница Польши Ига Свёнтек – на второй строчке (6665 очков). На третьей позиции располагается Елена Рыбакина из Казахстана (5346).
На четвёртом месте находится Джессика Пегула (США), на пятом — Кори Гауфф (США), на шестом — Маркета Вондроушова (Чехия), на седьмом — Онс Жабер (Тунис), на восьмом — Каролина Мухова (Чехия), на девятом — Петра Квитова (Чехия), а на десятом — Белинда Бенчич (Швейцария).
Выше всех из россиянок находится Дарья Касаткина, она располагается на 11-й позиции рейтинга Чемпионской гонки WTA. Вероника Кудерметова занимает 17-е место, Людмила Самсонова – на 18-й строчке, Екатерина Александрова — вошла в топ-20 благодаря финалу в Кливленде, а Анастасия Потапова – 24-я.
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