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Касаткина и Самсонова потеряли позиции в обновлённом рейтинге WTA

Касаткина и Самсонова потеряли позиции в обновлённом рейтинге WTA
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Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.

Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 13-й на 14-ю строчку, пропустив перед собой представительницу Швейцарии Белинду Бенчин. Россиянка Людмила Самсонова также потеряла одну позицию в рейтинге WTA и теперь занимает 15-е место.

Вероника Кудерметова осталась на 16-м месте.

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на две позиции и теперь занимает 20-е место в рейтинге.

Продолжает возглавлять рейтинг польская теннисистка Ига Свёнтек. Второе место в рейтинге занимает представительница Беларуси Арина Соболенко. Замыкает тройку американца Джессика Пегула. В топ-5 входят представительница Казахстана Елена Рыбакина и Он Жабер из Туниса.

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