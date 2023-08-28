Касаткина и Самсонова потеряли позиции в обновлённом рейтинге WTA
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Опубликован обновлённый мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации.
Лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, которая опустилась с 13-й на 14-ю строчку, пропустив перед собой представительницу Швейцарии Белинду Бенчин. Россиянка Людмила Самсонова также потеряла одну позицию в рейтинге WTA и теперь занимает 15-е место.
Вероника Кудерметова осталась на 16-м месте.
Россиянка Екатерина Александрова поднялась на две позиции и теперь занимает 20-е место в рейтинге.
Продолжает возглавлять рейтинг польская теннисистка Ига Свёнтек. Второе место в рейтинге занимает представительница Беларуси Арина Соболенко. Замыкает тройку американца Джессика Пегула. В топ-5 входят представительница Казахстана Елена Рыбакина и Он Жабер из Туниса.
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