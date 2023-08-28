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Рахимова — Бенчич: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск

Рахимова — Бенчич: текстовая онлайн-трансляция начнётся не ранее 18:00 мск
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Сегодня, 28 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся россиянка Камилла Рахимова и Белинда Бенчич из Швейцарии. Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на седьмом корте.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Девушки впервые сыграют друг с другом. Бенчич сейчас занимает в рейтинге WTA 13-ю строчку, а Рахимова — 72-ю. Два года назад Белинда выиграла Олимпиаду-2020 в одиночном разряде.

На турнире в Монреале Бенчич дошла до четвертьфинала, где уступила россиянке Людмиле Самсоновой (4:6 4:6). Рахимова участвовала в челленджере в Стэнфорде. В финале Камилла проиграла китаянке Ван Яфань (2:6, 0:6).

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