11 топ-матчей понедельника в теннисе: Андреева, Карацев, Кудерметова начинают US Open

Посмотреть все события 28 августа в Матч-центре «Чемпионата»
Программа коротко:
- 🎾 18:00*: Камилла Рахимова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15), US Open – первый круг
- 🎾 19:30*: Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Павел Котов (Россия), US Open – первый круг
- 🎾 20:00*: Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия, 16), US Open – первый круг
- 🎾 20:00*: Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) – Маргарита Бетова (Россия, SR), US Open – первый круг
- 🎾 21:30*: Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия), US Open – первый круг
- 🎾 21:30*: Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия), US Open – первый круг
- 🎾 23:30*: Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян (Россия), US Open – первый круг
- 🎾 23:30*: Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия), US Open – первый круг
- 🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Мирра Андреева (Россия), US Open – первый круг
- 🎾 3:30*: Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – первый круг
- Интрига: станет ли снова Джокович первой ракеткой мира?
- 🎾 4:00*: Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC), US Open – первый круг
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Время в материале указано по Москве.
🎾 18:00*: Камилла Рахимова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15), US Open – первый круг
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Интрига: преподнесёт ли Рахимова себе подарок на день рождения?
В день старта US Open россиянка Камилла Рахимова отмечает 22-й день рождения. В соперницы ей досталась олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, посеянная под 15-м номером. Девушки до этого друг с другом не встречались. Сумеет ли Камилла преподнести себе подарок и справиться с именитой соперницей?
Камилла Рахимова
Фото: Al Bello/Getty Images
🎾 19:30*: Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Павел Котов (Россия), US Open – первый круг
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Интрига: одержит ли Котов первую победу на ТБШ?
Павел Котов в четвёртый раз в карьере оказался в основной сетке ТБШ. Но в первом круге «Ролан Гаррос» и US Open — 2022, а также Australian Open — 2023 он проиграл. Удастся ли 24-летнему россиянину одержать первую победу на мэйджоре? Его соперник по стартовому кругу — обладатель уайлд-кард Ринки Хидзиката из Австралии. Ранее теннисисты друг с другом не играли.
Павел Котов
Фото: Getty Images
🎾 20:00*: Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия, 16), US Open – первый круг
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Интрига: защитит ли Кудерметова очки за прошлогодний US Open?
В стартовом раунде US Open Веронике Кудерметовой досталась в соперницы хорошо знакомая соперница — американка Бернарда Пера. Девушки играли до этого пять раз, и россиянка чуть впереди — 3-2. Она победила в квалификации Истбурна, в Цинциннати-2019 и Стамбуле-2021. Пера была сильнее в квалификации Дохи и в Бронксе-2019. В прошлом году на US Open Вероника добралась до рекордного для себя четвёртого круга. Удастся ли ей теперь защитить очки?
Вероника Кудерметова
Фото: Aaron Doster/Getty Images
🎾 20:00*: Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) – Маргарита Бетова (Россия, SR), US Open – первый круг
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Интрига: удастся ли Бетовой выиграть первый матч на ТБШ за три года?
28-летняя Маргарита Бетова (до замужества Гаспарян) пытается вернуться в тур после травмы и рождения ребёнка. В сетку US Open россиянка попала по замороженному рейтингу. Её соперницей будет британка Юрико Миядзаки. Девушки ранее не встречались друг с другом. Последнюю победу на «Шлемах» Маргарита одержала на US Open — 2020. Удастся ли ей через три года добиться нового успеха?
Маргарита Бетова
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
🎾 21:30*: Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия), US Open – первый круг
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Интрига: что покажет 26-летний Сафиуллин на дебютном US Open?
26-летний Роман Сафиуллин дебютирует на US Open. Полтора месяца назад на своём первом Уимблдоне россиянин сразу же пробился в четвертьфинал. Что ждёт Романа в Нью-Йорке? В дебютном матче ему будет противостоять 30-летний итальянец Марко Чеккинато, который за пять предыдущих попыток так и не одержал пока ни одной победы на US Open. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Кому же достанется в понедельник первая победа в Нью-Йорке?
Роман Сафиуллин
Фото: Getty Images
🎾 21:30*: Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия), US Open – первый круг
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Интрига: как сложится старт US Open для Карацева?
29-летнему Аслану Карацеву в стартовом матче достался непростой соперник — 21-летний чех Иржи Легечка, занимающий сейчас 29-е место в рейтинге. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Легечка в прошлом году дебютировал на US Open и проиграл в первом же круге. Карацев же был полуфиналистом Australian Open — 2021, а вот на US Open дальше третьего круга не проходил.
Аслан Карацев
Фото: Julian Finney/Getty Images
🎾 23:30*: Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян (Россия), US Open – первый круг
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Интрига: одержит ли Аванесян первую победу на US Open?
20-летняя Элина Аванесян в прошлом году дебютировала на US Open, но сразу проиграла, а в нынешнем сезоне сенсационно дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Чего добьётся россиянка в Нью-Йорке на этот раз? Ведь соперницей по стартовому кругу у неё будет опытная 33-летняя француженка Ализе Корне. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Победительница матча выйдет во второй круг на лучшую представительницу пары Елена Остапенко — Ясмине Паолини.
Элина Аванесян
Фото: Getty Images
🎾 23:30*: Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия), US Open – первый круг
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Интрига: кто пройдёт во второй круг US Open?
24-летняя Анна Калинская начнёт US Open матчем с непростой соперницей — чешкой Катержиной Синяковой. Ранее девушки встречались лишь однажды — в квалификации Санкт-Петербурга-2016 сильнее оказалась Синякова. Победительница этого матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Кейла Дей — Сорана Кырстя.
Анна Калинская
Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images
🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Мирра Андреева (Россия), US Open – первый круг
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Интрига: как сложится дебют на US Open для 16-летней российской звёздочки?
Юная россиянка Мирра Андреева впервые попала на ТБШ напрямую по рейтингу. 16-летняя звёздочка начнёт свой дебютный US Open матчем с не самой статусной соперницей. 21-летняя австралийка Оливия Гадеки является сейчас 139-й ракеткой мира и пробилась в основу турнира через квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Чем закончится их первый матч?
Мирра Андреева
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
🎾 3:30*: Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – первый круг
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Интрига: станет ли снова Джокович первой ракеткой мира?
23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович начнёт US Open — 2023 матчем с 84-й ракеткой мира — 26-летним Александром Мюллером из Франции, с которым он ранее не играл. На кону будет стоять не только выход во второй круг, но и звание первой ракетки мира. Знаменитому сербу достаточно одержать в Нью-Йорке одну победу, чтобы вернуться по итогам турнира на верхнюю строчку рейтинга ATP.
Новак Джокович
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
🎾 4:00*: Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC), US Open – первый круг
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Интрига: как сложится противостояние дебютантки ТБШ с многократной чемпионкой?
Дебютантка ТБШ 19-летняя Татьяна Прозорова начнёт свой поход по турнирной сетке с одной из самых именитых теннисисток в туре — Каролиной Возняцки. 33-летняя датчанка в своё время была первой ракеткой мира, завоевала 30 титулов, включая Australian Open — 2018 и Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре — 2017. Каролина 3,5 года отсутствовала в туре, за это время родила двух детей, вылечила травмы и вернулась в тур.
Татьяна Прозорова
Фото: Getty Images
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