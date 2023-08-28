11 топ-матчей понедельника в теннисе: Андреева, Карацев, Кудерметова начинают US Open

За чем следить 28 августа на кортах Нью-Йорка.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Камилла Рахимова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария, 15), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: преподнесёт ли Рахимова себе подарок на день рождения?

В день старта US Open россиянка Камилла Рахимова отмечает 22-й день рождения. В соперницы ей досталась олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич, посеянная под 15-м номером. Девушки до этого друг с другом не встречались. Сумеет ли Камилла преподнести себе подарок и справиться с именитой соперницей?

Камилла Рахимова Фото: Al Bello/Getty Images

🎾 19:30*: Ринки Хидзиката (Австралия, WC) – Павел Котов (Россия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Котов первую победу на ТБШ?

Павел Котов в четвёртый раз в карьере оказался в основной сетке ТБШ. Но в первом круге «Ролан Гаррос» и US Open — 2022, а также Australian Open — 2023 он проиграл. Удастся ли 24-летнему россиянину одержать первую победу на мэйджоре? Его соперник по стартовому кругу — обладатель уайлд-кард Ринки Хидзиката из Австралии. Ранее теннисисты друг с другом не играли.

Павел Котов Фото: Getty Images

🎾 20:00*: Бернарда Пера (США) – Вероника Кудерметова (Россия, 16), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: защитит ли Кудерметова очки за прошлогодний US Open?

В стартовом раунде US Open Веронике Кудерметовой досталась в соперницы хорошо знакомая соперница — американка Бернарда Пера. Девушки играли до этого пять раз, и россиянка чуть впереди — 3-2. Она победила в квалификации Истбурна, в Цинциннати-2019 и Стамбуле-2021. Пера была сильнее в квалификации Дохи и в Бронксе-2019. В прошлом году на US Open Вероника добралась до рекордного для себя четвёртого круга. Удастся ли ей теперь защитить очки?

Вероника Кудерметова Фото: Aaron Doster/Getty Images

🎾 20:00*: Юрико Миядзаки (Великобритания, Q) – Маргарита Бетова (Россия, SR), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Бетовой выиграть первый матч на ТБШ за три года?

28-летняя Маргарита Бетова (до замужества Гаспарян) пытается вернуться в тур после травмы и рождения ребёнка. В сетку US Open россиянка попала по замороженному рейтингу. Её соперницей будет британка Юрико Миядзаки. Девушки ранее не встречались друг с другом. Последнюю победу на «Шлемах» Маргарита одержала на US Open — 2020. Удастся ли ей через три года добиться нового успеха?

Маргарита Бетова Фото: Quinn Rooney/Getty Images

🎾 21:30*: Роман Сафиуллин (Россия) – Марко Чеккинато (Италия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что покажет 26-летний Сафиуллин на дебютном US Open?

26-летний Роман Сафиуллин дебютирует на US Open. Полтора месяца назад на своём первом Уимблдоне россиянин сразу же пробился в четвертьфинал. Что ждёт Романа в Нью-Йорке? В дебютном матче ему будет противостоять 30-летний итальянец Марко Чеккинато, который за пять предыдущих попыток так и не одержал пока ни одной победы на US Open. Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Кому же достанется в понедельник первая победа в Нью-Йорке?

Роман Сафиуллин Фото: Getty Images

🎾 21:30*: Аслан Карацев (Россия) – Иржи Легечка (Чехия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится старт US Open для Карацева?

29-летнему Аслану Карацеву в стартовом матче достался непростой соперник — 21-летний чех Иржи Легечка, занимающий сейчас 29-е место в рейтинге. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Легечка в прошлом году дебютировал на US Open и проиграл в первом же круге. Карацев же был полуфиналистом Australian Open — 2021, а вот на US Open дальше третьего круга не проходил.

Аслан Карацев Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 23:30*: Ализе Корне (Франция) – Элина Аванесян (Россия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: одержит ли Аванесян первую победу на US Open?

20-летняя Элина Аванесян в прошлом году дебютировала на US Open, но сразу проиграла, а в нынешнем сезоне сенсационно дошла до четвёртого круга «Ролан Гаррос». Чего добьётся россиянка в Нью-Йорке на этот раз? Ведь соперницей по стартовому кругу у неё будет опытная 33-летняя француженка Ализе Корне. Ранее теннисистки друг с другом не играли. Победительница матча выйдет во второй круг на лучшую представительницу пары Елена Остапенко — Ясмине Паолини.

Элина Аванесян Фото: Getty Images

🎾 23:30*: Анна Калинская (Россия) – Катержина Синякова (Чехия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто пройдёт во второй круг US Open?

24-летняя Анна Калинская начнёт US Open матчем с непростой соперницей — чешкой Катержиной Синяковой. Ранее девушки встречались лишь однажды — в квалификации Санкт-Петербурга-2016 сильнее оказалась Синякова. Победительница этого матча во втором круге сыграет с лучшей теннисисткой из пары Кейла Дей — Сорана Кырстя.

Анна Калинская Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

🎾 23:30*: Оливия Гадеки (Австралия, Q) – Мирра Андреева (Россия), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится дебют на US Open для 16-летней российской звёздочки?

Юная россиянка Мирра Андреева впервые попала на ТБШ напрямую по рейтингу. 16-летняя звёздочка начнёт свой дебютный US Open матчем с не самой статусной соперницей. 21-летняя австралийка Оливия Гадеки является сейчас 139-й ракеткой мира и пробилась в основу турнира через квалификацию. Ранее теннисистки друг с другом не встречались. Чем закончится их первый матч?

Мирра Андреева Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 3:30*: Александр Мюллер (Франция) – Новак Джокович (Сербия, 2), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли снова Джокович первой ракеткой мира?

23-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович начнёт US Open — 2023 матчем с 84-й ракеткой мира — 26-летним Александром Мюллером из Франции, с которым он ранее не играл. На кону будет стоять не только выход во второй круг, но и звание первой ракетки мира. Знаменитому сербу достаточно одержать в Нью-Йорке одну победу, чтобы вернуться по итогам турнира на верхнюю строчку рейтинга ATP.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 4:00*: Татьяна Прозорова (Россия, Q) – Каролина Возняцки (Дания, WC), US Open – первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сложится противостояние дебютантки ТБШ с многократной чемпионкой?

Дебютантка ТБШ 19-летняя Татьяна Прозорова начнёт свой поход по турнирной сетке с одной из самых именитых теннисисток в туре — Каролиной Возняцки. 33-летняя датчанка в своё время была первой ракеткой мира, завоевала 30 титулов, включая Australian Open — 2018 и Итоговый чемпионат WTA в Сингапуре — 2017. Каролина 3,5 года отсутствовала в туре, за это время родила двух детей, вылечила травмы и вернулась в тур.