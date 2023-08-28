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Как следить за US Open — 2023 на «Чемпионате»

Как следить за US Open — 2023 на «Чемпионате»
US Open
Аудио-версия:
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28 августа стартует Открытый чемпионат США по теннису, один из четырёх турниров «Большого шлема». US Open проводится в Нью-Йорке и соберёт множество звёзд и дебютантов. Россию в одиночных сетках представляет 21 игрок. «Чемпионат» будет постоянно следить за турниром и рассказывать вам обо всём важном и интересном. Чтобы вам было удобнее, есть несколько инструментов:

Виджет US Open — 2023 на главной странице сайта

С помощью виджета можно быстро перейти на страницу US Open прямо с главной страницы. В ежедневном режиме здесь будут отображаться главные матчи (преимущественно российских теннисистов), профили спортсменов и интересные материалы.

Виджет работает на всех устройствах: и на компьютере, и на смартфоне.

Подраздел US Open — 2023

Результаты, календари, расклады, статьи и новости – в подразделе турнира.

Календарь мужской сетки US Open – 2023
Календарь женской сетки US Open – 2023

Матчи в Матч-центре

Все встречи будут доступны в Live-табло на главной странице и, конечно, в Матч-центре.

Готовимся к подвигам наших:
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Медведев попробует вернуть титул: все россияне в мужской и женской сетках US Open — 2023
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