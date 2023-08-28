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Азаренко отдала только три гейма Ферро на старте US Open

Азаренко отдала только три гейма Ферро на старте US Open
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Азаренко нанесла поражение представительнице Франции Фионе Ферро, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

18-я сеяная Азаренко дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. Ферро не выполнила ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала два из семи брейк-пойнтов.

За выход в третий круг US Open Азаренко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжу Линь и Маяр Шериф Ахмед Шериф из Египта.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартует сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:10 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Фиона Ферро
190
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
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