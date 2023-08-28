Свёнтек начала защиту титула на US Open с разгрома Петерсон

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open первая сеяная Свёнтек разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.
Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Петерсон не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.
За выход в третий круг US Open Свёнтек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Савилл, которая на старте турнира нанесла поражение американке Клерви Нгуну со счётом 6:0, 6:2.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.
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