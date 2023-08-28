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Свёнтек начала защиту титула на US Open с разгрома Петерсон

Свёнтек начала защиту титула на US Open с разгрома Петерсон
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Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open первая сеяная Свёнтек разгромила представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 6:0, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

Свёнтек четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из шести брейк-пойнтов. Петерсон не выполнила ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и не использовала три возможности взять подачу соперницы.

За выход в третий круг US Open Свёнтек сыграет с представительницей Австралии Дарьей Савилл, которая на старте турнира нанесла поражение американке Клерви Нгуну со счётом 6:0, 6:2.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал сегодня, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 19:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Ребекка Петерсон
86
Швеция
Ребекка Петерсон
Р. Петерсон
US Open (ж). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 18:10 МСК
Клерви Нгуну
494
США
Клерви Нгуну
К. Нгуну
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		2
6 		6
         
Дарья Савилл
322
Австралия
Дарья Савилл
Д. Савилл
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