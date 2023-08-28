Прошлогодний финалист Рууд с трудом одолел квалифаера на старте US Open
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд с трудом пробился во второй круг US Open – 2023.
В стартовом матче прошлогодний финалист Рууд (5) одолел квалифаера Эмилио Наву (США) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 20 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Навы 13 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Рууда в Нью-Йорке станет 26-летний представитель Китая Чжан Чжичжэнь (67-я ракетка мира).
Напомним, в прошлом году в титульном матче на US Open Рууд в борьбе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.
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