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Прошлогодний финалист Рууд с трудом одолел квалифаера на старте US Open

Прошлогодний финалист Рууд с трудом одолел квалифаера на старте US Open
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд с трудом пробился во второй круг US Open – 2023.

В стартовом матче прошлогодний финалист Рууд (5) одолел квалифаера Эмилио Наву (США) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 20 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Навы 13 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Рууда в Нью-Йорке станет 26-летний представитель Китая Чжан Чжичжэнь (67-я ракетка мира).

Напомним, в прошлом году в титульном матче на US Open Рууд в борьбе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.

US Open (м). 1-й круг
28 августа 2023, понедельник. 19:55 МСК
Каспер Рууд
5
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 7 7
6 5 		6 4 6 5
             
Эмилио Нава
154
США
Эмилио Нава
Э. Нава
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