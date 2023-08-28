Прошлогодний финалист Рууд с трудом одолел квалифаера на старте US Open

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», пятая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд с трудом пробился во второй круг US Open – 2023.

В стартовом матче прошлогодний финалист Рууд (5) одолел квалифаера Эмилио Наву (США) со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Встреча теннисистов продлилась 3 часа и 20 минут. Рууд четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Навы 13 эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Рууда в Нью-Йорке станет 26-летний представитель Китая Чжан Чжичжэнь (67-я ракетка мира).

Напомним, в прошлом году в титульном матче на US Open Рууд в борьбе проиграл испанцу Карлосу Алькарасу.