Кирьос отреагировал на фразу Бублика про инвалидов по ходу матча с Тимом на US Open
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Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о скандальных словах казахстанца Александра Бублика по ходу матча с австрийцем Домиником Тимом в первом круге Открытого чемпионата США.
По ходу матча Бублик сказал следующую фразу: «Меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов».
«Это как-то ужасно», — написал Кирьос в своём «твиттере».
Бублик в стартовом матче на US Open проиграл Тиму со счётом 3:6, 2:6, 4:6.
Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам 2022 года Доминик вернулся в топ-100 рейтинга ATP, он выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем. По ходу возвращения в ATP-тур австриец имел серию из 11 поражений подряд.
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