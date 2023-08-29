Кирьос отреагировал на фразу Бублика про инвалидов по ходу матча с Тимом на US Open

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о скандальных словах казахстанца Александра Бублика по ходу матча с австрийцем Домиником Тимом в первом круге Открытого чемпионата США.

По ходу матча Бублик сказал следующую фразу: «Меня достало в карьеру возвращать всяких инвалидов».

«Это как-то ужасно», — написал Кирьос в своём «твиттере».

Бублик в стартовом матче на US Open проиграл Тиму со счётом 3:6, 2:6, 4:6.

Напомним, в данный момент бывшая третья ракетка Тим занимает 81-ю позицию в рейтинге WTA. По итогам 2022 года Доминик вернулся в топ-100 рейтинга ATP, он выпал из сотни после продолжительных проблем со здоровьем. По ходу возвращения в ATP-тур австриец имел серию из 11 поражений подряд.