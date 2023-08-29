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Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата США
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Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг US Open. В матче первого круга он обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:2, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 56 минут. За это время Циципас сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету канадца восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Циципас сыграет с победителем пары Доминик Штрикер (Швейцария) – Алексей Попырин (Австралия).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

US Open (м). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 02:10 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
2 		3 4
             
Милош Раонич
337
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Комментарии
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