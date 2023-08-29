Стефанос Циципас вышел во второй круг Открытого чемпионата США

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел во второй круг US Open. В матче первого круга он обыграл канадца Милоша Раонича со счётом 6:2, 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 56 минут. За это время Циципас сделал пять эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету канадца восемь эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге Циципас сыграет с победителем пары Доминик Штрикер (Швейцария) – Алексей Попырин (Австралия).

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.