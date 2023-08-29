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Новак Джокович станет первой ракеткой мира после US Open

Новак Джокович станет первой ракеткой мира после US Open
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Сербский теннисист Новак Джокович станет первым номером в мировом рейтинге по окончании Открытого чемпионата США. Сербу требовалась одна победа на турнире, чтобы вновь занять первую строчку.

Джокович с победы начал US Open. В матче первого круга он обыграл представителя Франции Александра Мюллера со счётом 6:0, 6:2, 6:3.

До первой игры на Открытом чемпионате США Джокович уступал испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу 20 очков в рейтинге. Но Алькарас защищает титул, а значит, более очков набрать не может. Джокович прошлый US Open пропустил и сейчас набирает новые баллы рейтинга. По итогам турнира он уже точно обгонит испанского теннисиста.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 65 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

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