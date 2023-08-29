Джокович — опять первая ракетка мира! Теперь Алькараса не спасёт даже титул на US Open

В понедельник, 28 августа, в Нью-Йорке стартовал Открытый чемпионат США, последний в сезоне турнир «Большого шлема». Свой матч проводил 23-кратный чемпион мэйджоров, второй номер рейтинга ATP Новак Джокович. Эта игра закончилась уже во вторник утром по московскому времени.

В прежние времена сербский теннисист трижды выигрывал этот турнир, а именно в 2011, 2015 и 2018 годах. А вот в последние годы Джокович не добивался успехов на US Open. Так, в сезоне-2021 он дошёл до финала, но проиграл Даниилу Медведеву в трёх сетах — 4:6, 4:6, 4:6. Тогда у Новака, выигравшего до этого Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон, сорвался «Календарный шлем». А в 2022-м он заведомо был лишён шансов побороться за титул. В ту пору в США действовали жёсткие правила в отношении непривитых иностранцев, а позиция Джоковича по этому вопросу общеизвестна.

Несмотря на досадный пропуск, Новак в преддверии турнира рассыпался в благодарностях публике — действительно, зрители-то ни в чём не виноваты. «Возвращаясь на US Open, испытываю волнение, потому что здесь самая большая теннисная арена и самая весёлая, зажигательная атмосфера в туре. Я очень рад, что сыграю в первый день соревнований. Очень этого жду.

Прошло два года с тех пор, как я играл здесь в последний раз и проиграл Медведеву в финале после побед на четырёх турнирах «Большого шлема». Я не очень хорошо выступил в тот день. Но та поддержка, которую я чувствовал от зрителей, та связь, та любовь навсегда остались в моём сердце. До сих пор ощущаю мурашки от того вечера два года назад», — цитирует серба пресс-служба ATP.

В соперниках у Джоковича по первому кругу оказался ничем не примечательный 26-летний француз Александр Мюллер. Он с 2014 года выступает в профессионалах, однако за всё это время лишь раз дошёл до финала турнира ATP. В апреле этого года Мюллер на грунте в Марракеше (Марокко) проиграл Роберто Карбальес-Баэне. Тем не менее Новак, ранее никогда не игравший с этим теннисистом, был далёк от шапкозакидательских настроений. «Нельзя по-настоящему думать о том, что произойдёт через три или четыре дня. Просто думаешь о следующем дне, о своём следующем сопернике.

Я считаю, что это также неуважительно по отношению к следующему сопернику, если ты уже думаешь о своём финальном матче. Несмотря на то что я добился огромного успеха, возможно, вы могли бы возразить, что я уже мог начать думать о последующих этапах турнира. Но такой образ мышления никогда не находил во мне особого отклика», — сказал он на пресс-конференции перед стартом турнира.

Александр Мюллер на турнире в Уинстон-Сейлеме в 2023 году Фото: Grant Halverson/Getty Images

Джокович, нацеленный на титул, на деле доказал, что ответственно отнёсся к подготовке к турниру. В матче с Мюллером он не испытал значительных проблем и легко доказал своё превосходство. В первом сете серб и вовсе навесил «баранку» сопернику, потратив на это всего 24 минуты. За всю партию Новак отдал лишь восемь очков: шесть на чужой подаче и два — на своей. Во втором сете Джокович был настолько щедр, что в середине партии позволил Мюллеру сделать брейк. Но это ни на что не повлияло, так как к тому моменту француз уже сам успел дважды отдать свою подачу. После этой локальной неудачи серб ещё раз уверенно отработал на приёме, а затем подал на партию — 6:2 за 37 минут.

В третьем сете Джокович чуть сбавил обороты. До счёта 3:3 соперники дошли без брейков и даже без брейк-пойнтов. В седьмом гейме серб всё-таки взял чужую подачу, после чего довёл дело до логического завершения, реализовав первый же матчбол на приёме — 6:0, 6:2, 6:3 за 1 час 36 минут. Новак серьёзно превзошёл оппонента по виннерсам (32 против 11), хотя и невынужденных ошибок у него тоже оказалось больше (23 против 17).

Вот так Джокович вышел во второй круг US Open. Тем самым он обеспечил себе возвращение на первое место в рейтинге ATP — Карлос Алькарас опустится на вторую строчку. Такая ситуация сложилась по той причине, что Джоковичу, пропустившему US Open — 2022, не нужно защищать никаких очков, а Алькарас, действующий чемпион турнира, защищает 2000 очков. Даже если серб проиграет во втором круге, а испанец вновь завоюет титул, у Новака 11 сентября, когда обновят рейтинг, будет 9840 очков, а у Карлоса — 9815. Скорее всего, разрыв между ними будет ещё больше — вряд ли Джокович остановится во втором круге. Его соперником на этой стадии будет испанец Бернабе Сапата-Миральес.

Также в мужской сетке свои матчи первого круга выиграли Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. А наиболее ярким моментом стали эмоции Александра Бублика, который ничего не смог поделать с «инвалидом» Домиником Тимом.

Открытый чемпионат США проходит с 28 августа по 10 сентября. За всеми событиями турнира в Нью-Йорке следите на «Чемпионате».