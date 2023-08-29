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Самсонова — Лю: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Самсонова — Лю: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и представительница США Клэр Лю (69-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 11.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмилы Самсоновой и Клэр Лю, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Клэр Лю
69
США
Клэр Лю
К. Лю

Раньше девушки лишь раз играли друг с другом. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии в этом году в первом круге хардового турнира в Абу-Даби (ОАЭ), в трёх сетах победу одержала российская теннисистка.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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