Самсонова — Лю: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 15-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова и представительница США Клэр Лю (69-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте номер 11.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Людмилы Самсоновой и Клэр Лю, которая начнётся не ранее 18:00 мск.
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Раньше девушки лишь раз играли друг с другом. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии в этом году в первом круге хардового турнира в Абу-Даби (ОАЭ), в трёх сетах победу одержала российская теннисистка.
Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.
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