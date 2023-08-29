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Александрова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Александрова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open
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Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и представительница Канады Лейла Фернандес (67-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Новый Грэндстэнд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Лейлы Фернандес, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

US Open (ж). 1-й круг
29 августа 2023, вторник. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
20
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Лейла Фернандес
67
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Раньше девушки играли друг с другом два раза. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии в прошлом году в первом круге хардового турнира в Цинциннати, тогда в двух сетах победу одержала российская теннисистка.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

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