Александрова — Фернандес: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга US Open

Сегодня, 29 августа, состоится матч первого круга Открытого чемпионата США, в котором встретятся 20-я ракетка мира россиянка Екатерина Александрова и представительница Канады Лейла Фернандес (67-я в рейтинге WTA). Игра пройдёт в Национальном теннисном центре Билли Джин Кинг на корте Новый Грэндстэнд.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Лейлы Фернандес, которая начнётся не ранее 18:00 мск.

Раньше девушки играли друг с другом два раза. Последний раз спортсменки встречались в очном противостоянии в прошлом году в первом круге хардового турнира в Цинциннати, тогда в двух сетах победу одержала российская теннисистка.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал вчера, 28 августа, и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является теннисистка из Польши Ига Свёнтек.