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Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте US Open

Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте US Open
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Соболенко одержала уверенную победу над представительницей Бельгии Мариной Заневской со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут.

Соболенко семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Заневская выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в третий круг US Open Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж, которая в первом матче переиграла россиянку Анну Блинкову.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.

US Open (ж). 1-й круг
30 августа 2023, среда. 04:50 МСК
Марина Заневская
112
Бельгия
Марина Заневская
М. Заневская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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