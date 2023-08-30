Арина Соболенко одержала уверенную победу на старте US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг хардового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата США. В матче первого раунда US Open Соболенко одержала уверенную победу над представительницей Бельгии Мариной Заневской со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 19 минут.

Соболенко семь раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. Заневская выполнила три эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала три брейк-пойнта из четырёх заработанных.

За выход в третий круг US Open Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Джоди Бёррэдж, которая в первом матче переиграла россиянку Анну Блинкову.

Хардовый турнир «Большого шлема» стартовал 28 августа и завершится 9 сентября. Действующей победительницей соревнований является первая ракетка мира теннисистка из Польши Ига Свёнтек.