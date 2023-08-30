«Это было потрясающе». Энди Маррей прокомментировал победу над Муте

Британский теннисист Энди Маррей высказался о своей победе в первом круге Открытого чемпионата США над Корентеном Муте из Франции.

«Это было потрясающе. Великолепная атмосфера против одного из самых искусных игроков тура. У него так много способов вывести вас из себя, он исключительный игрок, он очень хорошо двигается и всегда создаёт небольшой хаос. Я надеюсь, что это было интересно для всех. Там было несколько забавных моментов. Я рад, что прошёл в двух сетах подряд, потому что второй сет был очень напряжённым», – приводит слова Маррея ATP.

Теннисисты провели на корте практически три часа. За это время Энди Маррей выполнил четыре эйса, реализовал пять брейк-пойнтов и допустил три двойные ошибки. На счету Корентена Муте — пять подач навылет, один реализованный брейк-пойнт и одна двойная ошибка.