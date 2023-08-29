9 топ-матчей среды: ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», «Челси» в Кубках, битвы за ЛЧ и US Open

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Время в материале указано по Москве.

🏀 11:40: США — Иордания, ЧМ-2023 — мужчины, группа С, 1-й тур

Интрига: сборная США в погоне за очередной победой — под номером три

Не самый звёздный состав у сборной США на этом турнире: как минимум нет суперзвёзд НБА в распоряжении главного тренера Стива Керра. Например, Леброна Джеймса, Стефена Карри или Кевина Дюранта. Однако это не мешает американскому коллективу одерживать победы во всех встречах. В США готовы отпраздновать третий выигрыш, но будем объективны: серьёзных соперников у команды Стива Керра ещё не было, а в Иордании блистает форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, который проводит одно из лучших выступлений этого турнира. Интересно одно — собьёт ли с ритма американскую команду такой ранний матч? Ведь они привыкли играть последними в игровых днях.

Сборная США Фото: Ezra Acayan/Getty Images

⚽️ 17:15: «Сочи» — ЦСКА, Кубок России, групповой этап, группа A, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа A Фонбет Кубок России . Группа A 30 августа 2023, среда. 17:15 МСК Сочи Сочи Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто-то вырвется в единоличные лидеры группы A?

Обладатель Кубка России по умолчанию считался главным фаворитом первой группы Пути РПЛ. Но, видимо, ЦСКА стало неинтересно выигрывать этот этап за явным преимуществом, и он внёс интригу в четвёрку. Отправив полуосновной состав против «Факела», Владимир Федотов облегчил задачу сопернику. А в турнирной таблице нарисовалась редкая картина: у всех команд по три очка! Своей бывшей команде главный армеец делать послаблений точно не станет. Из пяти предыдущих матчей с «Сочи» Федотов выиграл четыре и постарается это сделать снова. Две игры без побед для красно-синих — уже маленькое ЧП. А если случится третья, не избежать пересудов о кризисе.

Кто-то вырвется в единоличные лидеры группы A? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🎾 18:00*: Мирра Андреева (Россия) — Кори Гауфф (США, 6), US Open — второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли Мирра Андреева реванш за поражение на «Ролан Гаррос»?

16-летняя россиянка Мирра Андреева успешно преодолела стартовый барьер на US Open, одержав волевую победу над австралийкой Оливией Гадеки. Но дальше Андреевой предстоит испытание посерьёзнее — шестая ракетка турнира Кори Гауфф. Девушки уже встречались в этом году в третьем круге «Ролан Гаррос», и тогда сильнее оказалась более опытная Гауфф. Удастся ли Мирре взять сейчас реванш за Париж?

Мирра Андреева Фото: Zuma/TASS

⚽️ 19:30: «Балтика» — «Зенит», Кубок России, групповой этап, группа C, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа C Фонбет Кубок России . Группа C 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как закончится первое тренерское противостояние Игнашевича и Семака?

Более 10 лет, с сентября 2012-го, не пересекались пути «Балтики» и «Зенита». Чтобы понять, как давно это было, достаточно бегло пробежаться по заявке сине-бело-голубых в том матче: Малафеев в воротах, Бруну Алвеш — в защите, Широков с Быстровым — в средней линии и Халк с Бухаровым — в группе атаки. Фаворит не без труда сломил тогда сопротивление клуба ФНЛ в Кубке — всего лишь 2:1. Теперь они снова в одной лиге, но всё ещё на разных уровнях финансовых и прочих возможностей. Даже ничья станет для хозяев серьёзным достижением. В последний раз они побеждали питерцев четверть века назад (3:2 в октябре 1998-го). Правда, с тех пор и соперничали всего раз.

Для Калининграда приезд чемпиона — грандиозное событие! А для призёров Евро-2008, тёзок Игнашевича и Семака, это первая тренерская дуэль. Вот вам и ещё одна сюжетная линия кубкового матча.

Для Калининграда приезд чемпиона — грандиозное событие! Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Ростов» — «Локомотив», Кубок России, групповой этап, группа B, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Кубок России . Группа B Фонбет Кубок России . Группа B 30 августа 2023, среда. 19:30 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Локомотив М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: передаст ли Дзюба очередной «привет» Карпину?

Артём Дзюба так мощно ворвался в основу «Локомотива» весной, что болельщики небезосновательно ждали от него «продолжения банкета» со старта нового сезона. Однако лето на исходе, пятая часть чемпионата позади, а у ветерана-бомбардира всего один гол на счету. Но мы-то знаем, с каким настроем Дзюба проводит матчи против «бывших», и в особенности — против своего экс-тренера Карпина. В сотый раз пересказывать историю их взаимоотношений не будем — она слишком хорошо известна. Напомним только, свой единственный пока хет-трик в красно-зелёной майке Артём соорудил в матче с карпинским «Ростовом». И вот — новый эпизод противостояния. Интрига!

Передаст ли Дзюба очередной «привет» Карпину? Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

🏐 21:00: Турция — Польша, ЧЕ-2023 — женщины, 1/4 финала

Интрига: самая огненная пара четвертьфиналистов поспорит за последнее место в 1/2 финала

Женский чемпионат Европы близится к своему завершению. Завтра определятся все полуфинальные пары. Турция — Польша — самый неоднозначный тандем в 1/4. С одной стороны: праймовые Мелисса Варгас и Эбрар Каракурт на передней линии, с другой — Магдалена Стысяк. Чемпионы и вице-чемпионы Лиги наций — 2023 за последние шесть лет встречались восемь раз. И лишь однажды подопечные Стефано Лаварини были сильнее. Повторят ли тот успех польки на этом ЧЕ?

Женский чемпионат Европы по волейболу близится к своему завершению Фото: cev.eu

⚽️ 21:45: «Челси» — «Уимблдон», Кубок английской лиги, второй раунд

Интрига: премьера нового «Уимблдона» на «Стэмфорд Бридж»!

Со старым «Уимблдоном» (вы же слышали про легендарную «банду психов»?) «Челси» в прошлом веке наигрался вдоволь. С его наследником встретится впервые. По-своему исторический момент! Тот «Уимблдон», основанный ещё в 1899 году, официально прекратил существование в начале 2000-х, а этот был основан энтузиастами в 2002 году. С тех пор команда прошла от девятого по счёту дивизиона до четвёртого, а теперь выступит на «Стэмфорд Бридж» — представляете, какие эмоции парни испытывают?! Между прочим, одну сенсацию они в этом розыгрыше уже выдали — выбросили из турнирной сетки «Ковентри», обитающий на два этажа выше, в Чемпионшипе. Избежат ли миллионеры из «Челси» банальной недооценки маленького клуба?

Мойсес Кайседо Фото: Eddie Keogh/Getty Images

⚽️ 22:00: ПСВ — «Рейнджерс», ЛЧ, раунд плей-офф, ответный матч

Интрига: повторят ли ПСВ с «Рейнджерс» целиком прошлогодний сценарий?

До прошлого года жребий только раз сводил ПСВ с «Рейнджерс» в XXI веке, а теперь они сталкиваются второй сезон подряд. Причём на одной и той же стадии. Мало того, даже счёт первого матча в Глазго команды из прошлого года скопировали — 2:2! Вряд ли нидерландцев греют эти аналогии — ведь ответку они тогда проиграли — 0:1. Оптимизмом сердца поклонников эйндховенского клуба наполняет отличная форма многоопытного Люка де Йонга. За три предыдущих матча квалификации 33-летний снайпер настрелял четыре гола, ни разу не «смолчал». В среду капитан снова поведёт ПСВ в атаку — на штурм группового турнира ЛЧ.

До прошлого года жребий только раз сводил ПСВ с «Рейнджерс» в XXI веке Фото: MacNicol/Getty Images

⚽️ 22:00: «Копенгаген» — «Ракув», ЛЧ, раунд плей-офф, ответный матч

Интрига: пробьётся ли в группу ЛЧ польский дебютант?

И ещё один судьбоносный момент — на этот раз для польского «Ракува». За 102 года существования представитель небольшого города Ченстохова в первый раз стал чемпионом страны и теперь стоит в шаге от группового турнира ЛЧ. Правда, сделать его после минимального поражения дома от «Копенгагена» (0:1) будет очень сложно. У датчан международного опыта несравнимо больше: команда каждый год играет в одной из европейских лиг, а год назад даже пробилась в группу ЛЧ, устранив со своего пути «Трабзонспор». И, между прочим, дома не уступила никому: ни «Севилье», ни «Боруссии», ни даже будущему чемпиону — «Ман Сити»! Со всеми «Копенгаген» ничьи сделал. Тяжело будет «Ракуву», но три пройденных раунда — «Флора», «Карабах», «Арис» — должны были укрепить веру новичка в себя. Ждём сенсации?

Тяжело будет «Ракуву» Фото: rakow.com

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром во вторник здесь появится отдельное расписание топ-матчей.